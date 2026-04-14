Nubel Cisneros prevé que el tiempo desmejore este martes de tarde con lluvias de noche que derivan en tormentas durante el miércoles.
Desmejora de tarde con lluvias desde la noche y tormentas el miércoles; el informe de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé que el tiempo desmejore este martes de tarde con lluvias de noche que derivan en tormentas durante el miércoles. Los detalles con el pronóstico día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fresca a templada con cielo parcialmente nublado, observándose algunas neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con gradual aumento de nubosidad hacia la noche, inestabilizándose por el oeste y litoral con lluvias y lloviznas aisladas.
El miércoles la mañana se presentará húmeda e inestable con mucha nubosidad acompañada de tormentas y lluvias aisladas. En la tarde seguirá el tiempo inestable con persistencia de tormentas y lluvias, presentando periodos de mejoras temporarias.
Comienzo de semana agradable, pero el martes desmejora con lluvias y el miércoles agrega tormentas
El jueves continuará inestable en la mañana con tormentas y lluvias aisladas. En la tarde seguirá el tiempo inestable con lluvias y lloviznas, mejorando gradualmente por el suroeste con descenso de temperatura.
Martes 14
Zona Norte: máxima 28º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 26º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 25º y mínima 18º
Miércoles 15
Zona Norte: máxima 24º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 22º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 18º
Jueves 16
Zona Norte: máxima 24º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 24º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 18º
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