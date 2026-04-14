Desmejora de tarde con lluvias desde la noche y tormentas el miércoles; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé que el tiempo desmejore este martes de tarde con lluvias de noche que derivan en tormentas durante el miércoles.

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fresca a templada con cielo parcialmente nublado, observándose algunas neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con gradual aumento de nubosidad hacia la noche, inestabilizándose por el oeste y litoral con lluvias y lloviznas aisladas.

El miércoles la mañana se presentará húmeda e inestable con mucha nubosidad acompañada de tormentas y lluvias aisladas. En la tarde seguirá el tiempo inestable con persistencia de tormentas y lluvias, presentando periodos de mejoras temporarias.

El jueves continuará inestable en la mañana con tormentas y lluvias aisladas. En la tarde seguirá el tiempo inestable con lluvias y lloviznas, mejorando gradualmente por el suroeste con descenso de temperatura. Martes 14 Zona Norte: máxima 28º y mínima 18º Zona Sur: máxima 26º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 25º y mínima 18º Miércoles 15 Zona Norte: máxima 24º y mínima 16º Zona Sur: máxima 22º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 18º Jueves 16 Zona Norte: máxima 24º y mínima 16º Zona Sur: máxima 24º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 18º

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