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el informe de Nubel Cisneros

Desmejora de tarde con lluvias desde la noche y tormentas el miércoles; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé que el tiempo desmejore este martes de tarde con lluvias de noche que derivan en tormentas durante el miércoles. Los detalles con el pronóstico día a día.

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De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta fresca a templada con cielo parcialmente nublado, observándose algunas neblinas aisladas. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con gradual aumento de nubosidad hacia la noche, inestabilizándose por el oeste y litoral con lluvias y lloviznas aisladas.

El miércoles la mañana se presentará húmeda e inestable con mucha nubosidad acompañada de tormentas y lluvias aisladas. En la tarde seguirá el tiempo inestable con persistencia de tormentas y lluvias, presentando periodos de mejoras temporarias.

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El jueves continuará inestable en la mañana con tormentas y lluvias aisladas. En la tarde seguirá el tiempo inestable con lluvias y lloviznas, mejorando gradualmente por el suroeste con descenso de temperatura.

Martes 14

Zona Norte: máxima 28º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 26º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 25º y mínima 18º

Miércoles 15

Zona Norte: máxima 24º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 18º

Jueves 16

Zona Norte: máxima 24º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 18º

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