Desarticulan red de droga en Cerro Largo: los cabecillas operaban desde dentro de la cárcel

Una investigación a cargo de la Brigada Departamental Antidrogas de Cerro Largo, en conjunto con la Fiscalía, permitió desarticular una red de droga que funcionaba en la cárcel de ese departamento.

La investigación apuntó a que dentro del precinto carcelario se estaba distribuyendo droga.

Si bien los cabecillas del grupo estaban dentro, utilizaban a personas en libertad para que la droga fuera distribuida en distintos puntos y para que guardaran el dinero obtenido y la sustancia. Toda la logística estaba dentro de prisión.

Las personas identificadas terminaron condenadas por procesos abreviados. Dos de los líderes fueron condenados a cuatro y dos años de cárcel por delitos continuados de asistencia para delinquir y suministro de sustancias estupefacientes prohibidas.

Temas de la nota Cerro Largo

droga