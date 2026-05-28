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PASO DE LA ARENA

Delincuentes causaron daños y robaron las instalaciones del complejo deportivo de formativas de Fénix

El complejo que está ubicado en Paso de la Arena sufrió roturas en ventanas y rejas; se llevaron una bordeadora, un desfibrilador, unas 50 pelotas, equipos deportivos, buzos y zapatos de fútbol. Los interesados en colaborar con el club pueden comunicarse al 098 160 880.

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Delincuentes ingresaron mediante daños a las instalaciones del complejo deportivo del Centro Atlético Fénix, en Paso de la Arena

"Nos robaron, nos abrieron el container, desvalijaron casi todo; teníamos nuestra utilería ahí. Nos robaron mayormente las pelotas, eran como 50 que utilizábamos todos los días. Desvalijaron también la parte deportiva, equipos, buzos nuevos y viejos que se les da para ir y venir los muchachos y también la ropa de juego, más zapatos de fútbol", dijo el coordinador de formativas, Javier López.

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Además de estos objetos, los delincuentes se llevaron una bordeadora y un desfibrilador.

En las instalaciones trabajan las formativas del club, unos 140 jóvenes. Luego de lo sucedido dialogaron con ellos y los motivaron, también padres se comunicaron para ayudar.

Los interesados en colaborar con el club pueden comunicarse al 098 160 880.

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