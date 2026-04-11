RECIBÍ EL NEWSLETTER
LA PAZ, CANELONES

Delincuente fue detenido por actitud sospechosa y tenía un arma requerida desde 1992

El hombre de 39 años está a disposición de Fiscalía. El hurto del arma fue denunciado en Montevideo.

ARMA-REQUERIDA-1992

Un delincuente fue detenido en La Paz, Canelones, durante tareas de patrullaje preventivo, y al revisarlo tenía un arma que estaba pendiente por hurto desde el 3 de julio de 1992.

En un comunicado, la Jefatura de Canelones informó que el hombre, de 39 años, circulaba por De Pena y Joaquín Suárez y por “actitud sospechosa” se lo interceptó.

Dentro de una mochila azul llevaba el revólver, calibre 38, pasta base, sustancia blanca, dinero y dos teléfonos celulares.

robaron oficinas del registro de identificacion civil en paysandu y se llevaron cedulas y pasaportes
Seguí leyendo

Robaron oficinas del Registro de Identificación Civil en Paysandú y se llevaron cédulas y pasaportes

Tiene antecedentes por comercialización y suministro de sustancias estupefacientes. Fue derivado a Las Piedras, a disposición de Fiscalía.

La denuncia de hurto del arma fue radicada en Montevideo.

image
image
image

Temas de la nota

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

Un policía mató a su pareja, a sus suegros y se suicidó en el barrio La Chancha
TRIPLE CRIMEN

Policía del triple homicidio llamó a oficial y a su madre tras cometer crímenes; tenía denuncia por amenaza al ex de su pareja
TESTIMONIO

Madre de Moisés: "Mi hijo está desesperanzado totalmente; el miércoles nos fuimos destrozados como familia"
A LAS 10:00 DE LA MAÑANA

Intendencia de Montevideo remata autos abandonados y mobiliario este sábado
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Pasaje de frente frío generará lluvias en la noche y madrugada del domingo, adelantó Nubel Cisneros

Te puede interesar

Sentí los tiros, dijo almacenero del barrio donde policía mató a su pareja y a sus suegros video
LA CHANCHA

"Sentí los tiros", dijo almacenero del barrio donde policía mató a su pareja y a sus suegros
Policía del triple homicidio llamó a oficial y a su madre tras cometer crímenes; tenía denuncia por amenaza al ex de su pareja video
TRIPLE CRIMEN

Policía del triple homicidio llamó a oficial y a su madre tras cometer crímenes; tenía denuncia por amenaza al ex de su pareja
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. 
MONTEVIDEO

Dos mayores imputados y un adolescente condenado por homicidio en Ciudad Vieja

Dejá tu comentario