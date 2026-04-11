Delincuente fue detenido por actitud sospechosa y tenía un arma requerida desde 1992

Un delincuente fue detenido en La Paz, Canelones , durante tareas de patrullaje preventivo, y al revisarlo tenía un arma que estaba pendiente por hurto desde el 3 de julio de 1992.

En un comunicado, la Jefatura de Canelones informó que el hombre, de 39 años, circulaba por De Pena y Joaquín Suárez y por “actitud sospechosa” se lo interceptó.

Dentro de una mochila azul llevaba el revólver, calibre 38, pasta base, sustancia blanca, dinero y dos teléfonos celulares.

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Tiene antecedentes por comercialización y suministro de sustancias estupefacientes. Fue derivado a Las Piedras, a disposición de Fiscalía.

La denuncia de hurto del arma fue radicada en Montevideo.

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