Un delincuente fue detenido en La Paz, Canelones, durante tareas de patrullaje preventivo, y al revisarlo tenía un arma que estaba pendiente por hurto desde el 3 de julio de 1992.
Delincuente fue detenido por actitud sospechosa y tenía un arma requerida desde 1992
El hombre de 39 años está a disposición de Fiscalía. El hurto del arma fue denunciado en Montevideo.
En un comunicado, la Jefatura de Canelones informó que el hombre, de 39 años, circulaba por De Pena y Joaquín Suárez y por “actitud sospechosa” se lo interceptó.
Dentro de una mochila azul llevaba el revólver, calibre 38, pasta base, sustancia blanca, dinero y dos teléfonos celulares.
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Tiene antecedentes por comercialización y suministro de sustancias estupefacientes. Fue derivado a Las Piedras, a disposición de Fiscalía.
La denuncia de hurto del arma fue radicada en Montevideo.
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