Defensa de Penadés dijo que declaración de nuevo denunciante "llamó la atención" por "inexactitudes"

“Nos llamó la atención las inexactitudes que dijo. Nos interesa realmente aclarar, primero, la cantidad de inexactitudes que no me puedo extender más hoy porque es la estrategia de la defensa. Hay circunstancias, lugares, objetos, fechas que no son exactas, y eso lo vamos a demostrar. Pero eso a veces pasa. Creo que en algún momento alguien se va a tener que hacer cargo de cómo se está preparando esa gente, y más con identidad reservada, que no se sabe quiénes son", dijo el abogado.