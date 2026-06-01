Defensa de Mutio amplió denuncia por presuntas irregularidades durante la investigación por contenedor con droga

La defensa de Martín Mutio amplió la denuncia presentada ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, por presuntas irregularidades durante la investigación en la causa en su contra.

Martín Mutio fue condenado a 15 años de cárcel por las 4,5 toneladas de cocaína incautadas en 2019 en Hamburgo, Alemania, en un contenedor preveniente de Montevideo.

Entre los puntos que presenta la denuncia, su defensa señala que las autoridades de Bélgica advirtieron sobre precintos clonados, en el contenedor investigado, que la información era conocida por la fiscal de Estupefacientes de ese momento, que era Mónica Ferrero, pero no fue considerada.

Respecto a los precintos, señalan que otras cargas de contenedores en las que fue detectada droga en puerto de Bélgica pudieron determinar que los autores tenían elementos para clonar precintos, y que utilizaban bolsos negros "idénticos" a los encontrados en el caso por el que se acusó a Mutio. "Durante el Juicio se sostuvo la supuesta inviolabilidad tanto de los precintos que entregaba la Naviera (GRIMALDI o KMA en Uruguay) como de los contenedores, desestimando cualquier contaminación de las cargas transportadas", indica y agrega: "

En ese sentido, dijo que en Amberes, Bélgica, la metodología de la contaminación fue idéntica a la de mi contenedor, mismos bolsos negros, misma marca de la droga y casi idéntica numeración de precinto. Al ser detectado por las autoridades belgas al momento que la organización criminal intentaba recuperar la carga ilegal, hallaron en el maletero del vehículo con el que se movilizaban un sello clonado del precinto en cuestión el cual comparte como vengo de decir la numeración con el precinto de mi exportación".

"Esta información era de conocimiento de la fiscalía uruguaya pues mediante exhorto recibió información de la Administración General de Aduanas de Amberes, Bélgica, previo al juicio operando luego por no incorporarla alegando que no tenía relación con él proceso seguido en mi contra, señaló específicamente que luego de hacer una traducción informal 'el resultado era neutro' a su teoría del caso",

Otro de los puntos es el peso del contenedor, tomado como prueba por Fiscalía. "En el juicio seguido en mi contra, uno de los elementos centrales alegados por la fiscalía y que fueron base de la condena fue el peso del contenedor en que se incautara la sustancia estupefaciente, el que se entendió que no había variado su peso entre Uruguay y Alemania. Como oportunamente se denunció, tal hecho no fue probado, y no debe descartarse que el contenedor haya variado su peso entre Uruguay y Alemania. La fiscalía se basó en conceptos erróneos de peso bruto, neto y tara del contenedor, además de que nunca obtuvo un documento de pesaje del contenedor, basándose en correos electrónicos poco claros y que transcribían conversaciones verbales".

"No existe certeza alguna sobre el peso del mismo a la salida de Montevideo", remarca la defensa.

En 2025, la defensa de Mutio denunció que el equipo de la Fiscalía que llevaba el caso escondió evidencia que favorecía al ahora condenado. "Existe un cúmulo de circunstancias que exceden el umbral mínimo de requisitos para investigar, cuya investigación fue omitida", señala la denuncia a la que accedió Subrayado.