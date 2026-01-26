Declaran en Fiscalía tres adolescentes detenidos por una riña en playa Bikini de Manantiales

De los cuatro adolescentes detenidos el domingo tras una riña en la playa Bikini de Manantiales, tres fueron conducidos este lunes a Fiscalía de Maldonado, según información del corresponsal de Subrayado Martín Corujo.
El domingo fueron detenidos cuatro adolescentes, pero este lunes son tres los conducidos a Fiscalía para declarar por la riña en playa Bikini de Manantiales. Tenían una réplica de pistola 9mm.
La pelea en la playa ocurrió el domingo de tarde y cuando intervino personal de Prefectura incautaron a los adolescentes detenidos una réplica de pistola 9mm y una piña americana.
Los adolescentes agredidos debieron ser atendidos por emergencias móviles en el lugar, resultando sin gravedad, de acuerdo a la información primaria.
