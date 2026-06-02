Cuento del tío: estafaron a un joven en más de $30.000; lo llamaron por teléfono y recogieron el dinero de su casa

Un joven fue estafado mediante el cuento del tío en la tarde de este martes en el barrio Malvín.

El joven de 26 años recibió una llamada que alertaba que su padre estaba detenido tras haber protagonizado un siniestro de tránsito en el que una mujer embarazada había muerto.

El individuo le dijo que su padre estaba incomunicado y que necesitaba dinero para contratar un abogado.

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El estafador fue hasta la casa y el joven le entregó al delincuente más de $30.000 y algunos dólares.

Según supo Subrayado, los delincuentes sabían que había dinero en esa casa.

En el caso trabaja personal de Investigaciones mediante el análisis de cámaras de videovigilancia para dar con los responsables de la maniobra.