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MALVÍN

Cuento del tío: estafaron a un joven en más de $30.000; lo llamaron por teléfono y recogieron el dinero de su casa

El estafador lo llamó por teléfono y le dijo que en el siniestro había muerto una embarazada, por lo que su padre necesitaba el dinero para un abogado.

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Un joven fue estafado mediante el cuento del tío en la tarde de este martes en el barrio Malvín.

El joven de 26 años recibió una llamada que alertaba que su padre estaba detenido tras haber protagonizado un siniestro de tránsito en el que una mujer embarazada había muerto.

El individuo le dijo que su padre estaba incomunicado y que necesitaba dinero para contratar un abogado.

cuento del tio: un hombre fue estafado en usd 18.000 y $ 350.000 por persona que se hizo pasar por su hijo
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Cuento del tío: un hombre fue estafado en USD 18.000 y $ 350.000 por persona que se hizo pasar por su hijo

El estafador fue hasta la casa y el joven le entregó al delincuente más de $30.000 y algunos dólares.

Según supo Subrayado, los delincuentes sabían que había dinero en esa casa.

En el caso trabaja personal de Investigaciones mediante el análisis de cámaras de videovigilancia para dar con los responsables de la maniobra.

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