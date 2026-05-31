Cuento del tío: un hombre fue estafado en USD 18.000 y $ 350.000 por persona que se hizo pasar por su hijo

Un hombre de 67 años fue víctima del cuento del tío en Tacuarembó; depositó USD 18.000 y $ 350.000.

El damnificado dijo a la Policía que recibió una llamada al teléfono fijo de una persona que se hizo pasar por su hijo manifestando que había atropellado a una mujer embarazada.

Seguidamente, el estafador le dice que el bebé había muerto y que la mujer habías quedado cuadripléjica. Ante esto el hombre se dirigió a un local de cobranzas y solicitó un préstamo en el Banco de Previsión Social, depositando $350.000 y USD 18.000.

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El estafador le prohibió llamar a la Policía o contar la situación a otra personas. Al día siguiente, el hombre se comunicó con su hijo quien le manifestó que no había tenido ningún accidente.

De inmediato radicó la denuncia y presentó los comprobantes de depósito.

Al momento hay seis indagados por el caso.