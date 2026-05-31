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TACUAREMBÓ

Cuento del tío: un hombre fue estafado en USD 18.000 y $ 350.000 por persona que se hizo pasar por su hijo

El damnificado de 67 años fue engañado de que su hijo había protagonizado un siniestro en el que una mujer embarazada había perdido su bebé y quedado cuadripléjica.

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Un hombre de 67 años fue víctima del cuento del tío en Tacuarembó; depositó USD 18.000 y $ 350.000.

El damnificado dijo a la Policía que recibió una llamada al teléfono fijo de una persona que se hizo pasar por su hijo manifestando que había atropellado a una mujer embarazada.

Seguidamente, el estafador le dice que el bebé había muerto y que la mujer habías quedado cuadripléjica. Ante esto el hombre se dirigió a un local de cobranzas y solicitó un préstamo en el Banco de Previsión Social, depositando $350.000 y USD 18.000.

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Cuento del tío: en una llamada le dijeron que su hijo necesitaba dinero tras sufrir un siniestro; le llevaron $220.000

El estafador le prohibió llamar a la Policía o contar la situación a otra personas. Al día siguiente, el hombre se comunicó con su hijo quien le manifestó que no había tenido ningún accidente.

De inmediato radicó la denuncia y presentó los comprobantes de depósito.

Al momento hay seis indagados por el caso.

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