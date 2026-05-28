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RENDICIÓN DE CUENTAS

Críticas del Partido Nacional y del sindicato de funcionarios estatales a la Rendición de Cuentas del gobierno

Álvaro Delgado dijo que “las proyecciones económicas fallaron” y apuntó a “las demandas” del FA por aumentar el gasto. Cofe dice que sin aumento del gasto “se complica” la concreción de proyectos de cada Ministerio.

Delgado-Joselo

La presentación que hizo el gobierno el miércoles sobre la próxima Rendición de Cuentas que enviará al Parlamento a fines de junio, fue cuestionada por el Partido Nacional y por el sindicato de funcionarios estatales (Cofe).

El presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado, señaló que “las proyecciones económicas del gobierno fallaron”, y que eso se ve reflejado en una Rendición de Cuentas que plantea reasignar recursos y no aumentarlos durante el año 2027.

Las proyecciones de crecimiento de la economía para 2026 y 2027 “no eran las que tenían previstas en el presupuesto, no iban a ser, y la realidad hoy pasó por arriba”, dijo Delgado este jueves en rueda de prensa, y agregó: “Terminan reconociendo que en realidad es una proyección a la baja del crecimiento económico”.

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El miércoles en conferencia de prensa el ministro de Economía Gabriel Oddone recordó que el crecimiento previsto para 2026 es de 1,6%, cuando en la ley de presupuesto de 2025 se preveía que sería de 2,2%; y que el incremento del PIB para 2027 también se proyecta ahora a la baja en al menos dos décimas de puntos porcentuales.

En este sentido Delgado apuntó a “los problemas de demanda de aumento de gasto que está teniendo la fuerza política y los frenteamplistas que no están contentos, y la gente que no está contenta”.

Se refería así a las encuestas de opinión pública que reflejan una creciente desaprobación de la gestión del presidente Orsi y del gobierno en general.

Sindicatos

El secretario general de Cofe Joselo López también cuestionó el anuncio sobre la Rendición de Cuentas, pero por la ausencia de incremento presupuestal.

López dijo que leyó el documento que el Ministerio de Economía le envió a cada Ministerio (lo puede leer en esta nota de Subrayado) y que allí “se habla de una Rendición de Cuentas de costo cero”.

El dirigente sindical dijo que en el 2027 se va a adjudicar a cada Ministerio un monto equivalente al presupuesto ejecutado en este 2026, sin incremento, lo que “dificulta las políticas públicas”.

“La reasignación de recursos lo que implica es sacar de un lado para poner en otro y eso nos preocupa. Con lo asignado en el presupuesto era difícil poder concretar los proyectos de los Ministerios, ahora con esto, que no tiene incremento en la Rendición de Cuentas, lo que dice el documento escrito es que lo que se le va a habilitar para gastar es lo que se ejecutó en el año anterior, eso puede generar complicaciones más grandes”, agregó López.

COFE RENDICIÓN

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