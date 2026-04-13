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DEBEN RESPONDER ANTES DEL 11 DE MAYO

Conexión Ganadera: abogados presentarán propuesta a damnificados para repartir USD 35 millones de la venta del ganado

La propuesta prevé que "quien tenía ganado asignado a su nombre" reciba 33% "del ganado efectivamente encontrado". Para los demás, el 5% de sus créditos.

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Abogados de damnificados de Conexión Ganadera acordaron una propuesta con el síndico sobre cómo repartir el dinero obtenido por la venta del ganado que ronda los 35 millones de dólares.

Los damnificados deben dar una respuesta antes del 11 de mayo y debe ser aprobado por el 85% de estos.

Fernando Cabrera, de Jurídica de la Liga de Defensa Comercial, explicó que el acuerdo que debe ser aprobado estipula que el cobro se haga en un plazo inferior a 60 días, evita “gastos y contienda que se podría generar si se impugna por la titularidad del ganado” y “deja tiempo libre para analizar responsabilidades y buscar más bienes para el concurso”.

Diego Sanjurjo, Ministerio del Interior.
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“Esta propuesta es lo mejor que se puede hacer”, aseguró.

“A los acreedores que tenían ganado asignado a su nombre, se le va a pagar el 33% de ganado efectivamente encontrado por el síndico y comercializado por el síndico, a un precio promedio por categoría”, detalló Cabrera y agregó: “Por el ganado que debió tener y que no tiene, no existe, era un ganado de papel, se suma a aquellos que no tienen ganado y van a cobrar el 5% de sus créditos”.

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