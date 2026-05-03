Condenaron a dueña de residencial en Fray Marcos por violencia, desacato y abandono de personas

En Fray Marcos, en el departamento de Florida, la dueña de un residencial fue condenada por violencia y abandono de ancianos.

El caso se conoció luego de que una residente, de 69 años. que logró escapar y con la colaboración de un vecino hizo la denuncia ante la Policía. Contó a las autoridades estar en situación de esclavitud y recibir malos tratos en el residencial.

La Seccional 2ª de la localidad comenzó entonces con las averiguaciones y se comprobaron diversas irregularidades en el funcionamiento del residencial.

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La Justicia determinó el cierre del mismo y los residentes fueron reubicados.

En el lugar, que funcionaba desde hacía tres años, residían 29 personas mayores, hombres y mujeres.

En acuerdo abreviado, la mujer fue condenada como autora penalmente responsable de reiterados delitos de violencia con lesiones graves, desacato, omisión de asistencia, abuso de la inferioridad psicológica de personas incapaces y abandono, a la pena de 24 meses de prisión. Once serán de prisión efectiva y el resto de libertad vigilada.