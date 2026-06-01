Un hombre de 49 años fue condenado por asesinar a otro de 38 con un machete en la localidad de San Gregorio de Polanco, en Tacuarembó.
Condenado un hombre que mató a otro con un machete tras discutir en plena calle por la tenencia de perros
El homicidio ocurrió en la noche del sábado en la localidad de San Gregorio de Polanco, en Tacuarembó.
El homicidio ocurrió sobre las 23 horas del sábado a la altura del kilómetro 55 de la ruta 43. El agresor discutió con la víctima en la vía pública por la tenencia de perros, tomó un machete y la agredió.
El atacante y dueño de los animales, fue detenido en el lugar del hecho y este lunes fue condenado por un delito de homicidio a título de dolo directo a una pena de 6 años y 8 meses de cárcel.
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