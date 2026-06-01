Condenado un hombre que mató a otro con un machete tras discutir en plena calle por la tenencia de perros

Un hombre de 49 años fue condenado por asesinar a otro de 38 con un machete en la localidad de San Gregorio de Polanco, en Tacuarembó.

El homicidio ocurrió sobre las 23 horas del sábado a la altura del kilómetro 55 de la ruta 43. El agresor discutió con la víctima en la vía pública por la tenencia de perros, tomó un machete y la agredió.

El atacante y dueño de los animales, fue detenido en el lugar del hecho y este lunes fue condenado por un delito de homicidio a título de dolo directo a una pena de 6 años y 8 meses de cárcel.