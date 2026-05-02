Conciertos, ferias, exposiciones y más actividades gratuitas en Montevideo durante mayo

En mayo se renueva la cartelera de actividades gratuitas que se pueden hacer en Montevideo, habrá espectáculos de tango y candombe, talleres, charlas y ferias de emprendimientos, entre otras propuestas.

En el Mercado Agrícola de Montevideo (Mam) todos los jueves de mayo, de 20 a 21 horas, habrá música en vivo de distintos estilos. El primer jueves del mes se presentará Armando Tovagliare, intérprete de tango. Una semana después se subirá al escenario Modo Rumba.

Además el martes 5 a las 19 horas, se realizará la presentación del libro “La última mentira”, de Paul Albert.

La próxima semana habrá también ferias de economía social y solidaria por el Día de la madre en distintos puntos de la ciudad. En distintos días de la semana las ferias estarán la Plaza de los 33, Peatonal Sarandí, Parque Lineal Andalucía, Plaza Pepe D’elía, Plaza de la Bandera, Plaza Varela, Parque Débora Céspedes, Intercambiador Belloni, Pradito, Molino de Pérez.

También el sábado 9 de mayo se realizará una nueva edición de Paseo sur Palermo, a partir de las 15 horas habrá talleres, ferias y espectáculos.

Vuelve este mes las Peatonales Barriales, que el próximo sábado se realizará en en Prof. Dr. Justo Alonso González entre Ruta 8 Brigadier Juan Antonio Lavalleja y Francisco de las Carreras (Municipio F).

Habrá función de títeres, concierto de la orquesta infantil, actividades deportivas, lectura de un fragmento de un libro con relatos sobre la zona de un autor local y feria de artesanías y sabores elaborados por vecinas y vecinos.