RECIBÍ EL NEWSLETTER
    cartelera

    Conciertos, ferias, exposiciones y más actividades gratuitas en Montevideo durante mayo

    En el Mercado Agrícola de Montevideo habrá música y presentación de libros, en distintas plazas habrá ferias por el Día de la madre, vuelven las Peatonales barriales y el Paseo Sur Palermo.

    mam

    En mayo se renueva la cartelera de actividades gratuitas que se pueden hacer en Montevideo, habrá espectáculos de tango y candombe, talleres, charlas y ferias de emprendimientos, entre otras propuestas.

    En el Mercado Agrícola de Montevideo (Mam) todos los jueves de mayo, de 20 a 21 horas, habrá música en vivo de distintos estilos. El primer jueves del mes se presentará Armando Tovagliare, intérprete de tango. Una semana después se subirá al escenario Modo Rumba.

    Además el martes 5 a las 19 horas, se realizará la presentación del libro “La última mentira”, de Paul Albert.

    La próxima semana habrá también ferias de economía social y solidaria por el Día de la madre en distintos puntos de la ciudad. En distintos días de la semana las ferias estarán la Plaza de los 33, Peatonal Sarandí, Parque Lineal Andalucía, Plaza Pepe D’elía, Plaza de la Bandera, Plaza Varela, Parque Débora Céspedes, Intercambiador Belloni, Pradito, Molino de Pérez.

    También el sábado 9 de mayo se realizará una nueva edición de Paseo sur Palermo, a partir de las 15 horas habrá talleres, ferias y espectáculos.

    Vuelve este mes las Peatonales Barriales, que el próximo sábado se realizará en en Prof. Dr. Justo Alonso González entre Ruta 8 Brigadier Juan Antonio Lavalleja y Francisco de las Carreras (Municipio F).

    Habrá función de títeres, concierto de la orquesta infantil, actividades deportivas, lectura de un fragmento de un libro con relatos sobre la zona de un autor local y feria de artesanías y sabores elaborados por vecinas y vecinos.

    Lo más visto

    Foto: AFP.
    combustibles

    Cae el precio del petróleo tras nueva propuesta de paz de Irán
    caso moisés

    Audiencia judicial el jueves por presuntos incumplimientos de Moisés Martínez en arresto domiciliario
    DESDE EL LUNES 4 DE MAYO

    Montevideo fiscalizará desde el lunes con cámaras fijas y móviles el correcto uso de contenedores de residuos, y advierte por multas
    familia fallecida

    A un mes, familiares de las víctimas del choque fatal en Florida piden celeridad en la investigación
    REPERCUSIONES

    Moisés Martínez ingirió medicamentos con el objetivo de autoeliminarse, aseguró su hermana, y fue trasladado

    Te puede interesar

    Joven fue asesinado en su casa, le dispararon desde afuera y a través de una puerta de madera
    homicidio

    Joven fue asesinado en su casa, le dispararon desde afuera y a través de una puerta de madera
    Conductor de camión que tiró columna que mató a peatón, quedó en libertad y se archivó el caso
    policiales

    Conductor de camión que tiró columna que mató a peatón, quedó en libertad y se archivó el caso
    Moisés Martínez en audiencia judicial. video
    caso moisés

    Audiencia judicial el jueves por presuntos incumplimientos de Moisés Martínez en arresto domiciliario

    Dejá tu comentario