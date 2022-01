Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay Inc.

Mary Kay Inc., una de las compañías de cuidado de la piel más innovadoras del mundo, participó en dos conferencias europeas de renombre a finales de 2021. En el 19.º Congreso de Medicina Estética y Antienvejecimiento (Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress, AMWC), Mary Kay Inc. presentó un afiche científico sobre el uso y la tolerabilidad de una fórmula con niveles altamente concentrados de retinol en pieles asiáticas. Mary Kay Inc. también se asoció con la Sociedad Europea de Investigación Dermatológica (European Society's Dermatological Research, ESDR) para patrocinar Simposio de Futuros Líderes en Dermatologíaen su 50.ª conferencia anual. En esta conferencia, Mary Kay Inc. compartió los resultados de un reciente estudio clínico que demostró la capacidad que contiene una formulación cosmética para aliviar los síntomas asociados con la piel sensible.