Comunicado de prensa de Business Wire: Intelsat

David Wajsgras to be Intelsat's next CEO. (Photo: Business Wire)

Wajsgras tiene dos décadas de experiencia en el nivel de alta dirección ejecutiva, brindando liderazgo operativo, estratégico y financiero en las industrias comercial y de defensa. Recientemente se desempeñó como presidente del negocio global de Inteligencia, Información y Servicios (IIS) de tecnología avanzada de $ 7,5 mil millones en la antigua Raytheon Company, ahora parte de Raytheon Technologies (NYSE: RTX). Antes de unirse a Raytheon como director financiero, Wajsgras se desempeñó como vicepresidente y director financiero en Lear Corporation (NYSE: LEA), además de desempeñar otros puestos clave en operaciones y liderazgo.

"Dave Wajsgras es un líder orientado a los resultados con un excelente historial de desempeño a lo largo de su carrera", dijo Lisa Hammitt, presidenta de la Junta Directiva de Intelsat. "Desarrolla talento y construye equipos, piensa y actúa estratégicamente, y se relaciona positivamente con los clientes y otras partes interesadas en beneficio del negocio. Dave es la persona adecuada para dirigir Intelsat en este momento tan importante".

"Intelsat tiene una posición de liderazgo en el mercado y un sólido equipo global de profesionales", dijo Wajsgras. "Si bien la empresa ha hecho historia durante casi 60 años, lo que más me emociona es el futuro de Intelsat. Con un enfoque en los clientes y el compromiso de cumplir nuestras promesas, estamos listos para escribir el próximo capítulo en la historia de las comunicaciones y la conectividad".

Added Hammitt señaló: "A la vez que recibimos a Dave, también nos despediremos de Steve Spengler. Los miembros de la Junta, y de hecho todo el equipo de Intelsat, le deben un gran agradecimiento a Steve por sus tremendas contribuciones a la empresa durante 18 años y su liderazgo constante y logrado durante los últimos siete. Su jubilación está bien ganada".

Acerca de Intelsat

Como arquitectos fundadores de la tecnología satelital, Intelsat opera la red de telecomunicaciones satelitales más confiable del mundo. Aplicamos nuestra incomparable experiencia y escala global para conectar a las personas, las empresas y las comunidades, sin importar lo difícil que sea el desafío. Intelsat construye el futuro de las comunicaciones globales con la primera red 5G híbrida, multiórbita y definida por software del mundo, diseñada para brindar una cobertura sencilla, fluida y segura, en el momento y lugar en que nuestros clientes más lo necesitan. Siga al líder en conectividad global e "Imagine Here" (Imagine aquí), con nosotros, en Intelsat.com.

