Comisión de Diputados aprobó el proyecto de ley sobre eutanasia con votos del FA y el Partido Colorado

Preve indicó que la iniciativa permitirá a la persona solicitar, en un marco de determinadas garantías, "la muerte digna a través de la eutanasia". Citó el caso de pacientes que padecen una enfermedad incurable, irreversible y con sufrimiento. "Pensamos que es un paso en materia de derechos", reiteró.

El legislador detalló que el artículo 2 establece las condiciones de enfermedad incurable, irreversible y que esté causando sufrimiento insoportable y un deterioro progresivo de la calidad de vida del paciente.

El artículo 4 marca el procedimiento a seguir con una primera opinión médica cuando la persona solicita acogerse al derecho a eutanasia para adelantar su fallecimiento. Tras la primera entrevista, si el médico considera que el paciente cumple con los requisitos del artículo 2, se deberá recurrir a una segunda opinión médica independiente. El procedimiento establece que se dispongan los cuidados paliativos y la posibilidad de que haya una nueva consulta médica.

Si el segundo médico está de acuerdo con el procedimiento de eutanasia se continúa el proceso para determinar dónde y cuándo la persona acelerará el proceso de fin de vida. En caso de discordia, el caso será elevado a una junta médica con un médico psiquiatra, un especialista en la enfermedad del paciente y tercer profesional que dirimirá en una tercera opinión.

Además, el artículo 8 exime la pena de los profesionales que participen en el proceso. Los médicos "que se amparen en las condiciones del artículo 2 y en el sistema de garantías del artículo 4. O sea que no habrá delito y no va a haber pena, siempre y cuando, se cumplan con esas condiciones", afirmó el legislador. En el caso de apartamientos a la ley, se derivará el caso a la Fiscalía para que se aplique el Código Penal vigente.

El proyecto definitivo será tratado en el plenario de la Cámara de Diputados el martes 5 de agosto. Preve expresó su convicción de que el proyecto sea votado en el Senado en el segundo semestre del año.

El diputado nacionalista Andrés Grezzi indicó que no votó la iniciativa por no compartirla. "Creemos que es proyecto que no ofrece las garantías necesarias tanto para el paciente que está solicitando la eutanasia así como tampoco para el personal de salud que va a actuar", argumentó el legislador. Grezzi sostuvo que intentó modificar el articulado, pero no logró el apoyo, como la inclusión de un comité de garantías.