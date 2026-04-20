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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Comienzo de semana inestable, con lluvias desde el norte que se generalizan el miércoles a todo el país

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable en el comienzo de la semana, con lluvias este lunes en el norte que se extienden a todo el país el martes. Mirá el detalle día a día.

Foto: Canal 10.

Foto: Canal 10.

Lluvias en los próximos días. Foto: archivo FocoUy

Lluvias en los próximos días. Foto: archivo FocoUy

Nubel Cisneros prevé tiempo inestable en el comienzo de la semana, con lluvias este lunes en el norte que se extienden a todo el país el martes. Mirá el detalle día a día.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes comienza fresca con abundante nubosidad en la zona norte inestabilizando el área con lluvias aisladas. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con mucha nubosidad persistiendo lluvias y lloviznas aisladas en las zonas norte y noreste.

El martes se espera una mañana inestable con mucha nubosidad permaneciendo inestable la zona norte. En la tarde seguirá el tiempo húmedo e inestable generalizándose la inestabilidad con lluvias y lloviznas aisladas a todo el país.

El miércoles la mañana estará fresca con restos de nubosidad en la costa sureste, manteniendo ligeramente inestable la zona en las primeras horas. La tarde seguirá templada a ligeramente cálida con cielo escasamente nublado, previéndose marcado descenso de temperatura en la noche.

Lunes 20

Zona Norte: máxima 26º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 18º

Martes 21

Zona Norte: máxima 26º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 16º

Miércoles 22

Zona Norte: máxima 26º y mínima 12º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 16º

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