COFE se reunió con el gobierno y espera que el salario real pueda crecer en el sector público

López indicó que tuvieron un informe completo de la situación económica del país. "Hoy, no nos presentaron las pautas salariales ni los lineamientos generales del presupuesto", afirmó. "Fue importante esta instancia para plantear cuáles son las expectativas que tenemos para el presupuesto nacional", aseguró. Desde COFE, esperan que la situación económica no condicione las expectativas de ajustes salariales en el sector público. "Ojalá que no, pero me temo que puede llegar a pasar eso", indicó.