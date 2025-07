Padre de adolescente bajo tutela de INAU denuncia que su hijo murió, que se enteró un día después y que no lo pudo ver

El padre de un adolescente que se encontraba bajo la tutela de INAU en Estación Floresta (Canelones) y falleció este fin de semana, denuncia a las autoridades y señala que la familia se enteró más de 24 horas después de su muerte, que no lo pudieron ver y que no le entregaron el cuerpo.

Nilson Garay indicó que su hijo ingresó al INAU a los 11-12 años cuando se le retiró la tutela del menor a la madre por sus condiciones vulnerables, y aseguró que cuando lo reclamó ante la justicia, le negaron el pedido “porque no tenía un cuarto especial para él”.

El padre indicó que cuando se comunicó con la persona indicada, “sin tener sensibilidad”, le dijo del fallecimiento de su hijo. Al consultarle dónde estaba el cuerpo, le dijeron que le devolvían la comunicación. Eso fue el domingo a las 16 horas, cuando había fallecido el sábado 19 a las 4:45 de la madrugada, afirmó.

Nilson habló el martes 22 con Subrayado y reclamó respuestas. Aseguró que se dispuso la sepultura de su hijo en Atlántida, que pidió para verlo y se lo negaron. Además, afirmó que no pudo acceder al informe médico sobre las causas de la muerte. “Lo que me está pasando no se lo deseo a nadie”, expresó.

El hombre indicó que pretende sepultar a su hijo en Melo, pero que el costo del traslado es de unos 100.000 pesos y no cuenta con ese dinero, según manifestó.