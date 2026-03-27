Cinco meses de internación en Inisa adicionales al adolescente que intentó fugarse durante motín este jueves

Condenaron en proceso abreviado al adolescente de 16 años que intentó fugarse durante un motín este jueves de noche, en el centro de Inisa de Bv. Artigas y Cufré.

"Al mencionado adolescente se le responsabilizó por dos infracciones graves a la ley penal tipificadas como un delito de hurto en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de autoevación agravada, imponiéndosele el cumplimiento de medida socio-educativa privativa de libertad por el término de cinco meses, la que se suma a la que ya venía cumpliendo con anterioridad a la fuga", informó la Fiscalía este viernes.

Entre los que intentaron escapar también hay dos jóvenes de 18 años. Uno de los mayores ya se había fugado en enero y fue recapturado hace nueve días tras una rapiña de una moto; además, está recluido por el asesinato de un bebé en Cerro Norte. Otro participó de ese mismo crimen y el tercero está vinculado al homicidio del policía Joel Rodríguez en 2025.

El motín y la toma de rehenes continuaron tras las detenciones, por lo que intervino un equipo negociador de la Digoe, que logró controlar la situación sobre las 22:30. El centro ya había registrado otro episodio similar el 14 de marzo, cuando internos tomaron de rehenes a dos funcionarias.

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