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Cinco meses de internación en Inisa adicionales al adolescente que intentó fugarse durante motín este jueves

El adolescente actuó junto a dos jóvenes de 18 años. Hubo motín y toma de rehenes dentro del centro.

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Condenaron en proceso abreviado al adolescente de 16 años que intentó fugarse durante un motín este jueves de noche, en el centro de Inisa de Bv. Artigas y Cufré.

"Al mencionado adolescente se le responsabilizó por dos infracciones graves a la ley penal tipificadas como un delito de hurto en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de autoevación agravada, imponiéndosele el cumplimiento de medida socio-educativa privativa de libertad por el término de cinco meses, la que se suma a la que ya venía cumpliendo con anterioridad a la fuga", informó la Fiscalía este viernes.

Entre los que intentaron escapar también hay dos jóvenes de 18 años. Uno de los mayores ya se había fugado en enero y fue recapturado hace nueve días tras una rapiña de una moto; además, está recluido por el asesinato de un bebé en Cerro Norte. Otro participó de ese mismo crimen y el tercero está vinculado al homicidio del policía Joel Rodríguez en 2025.

Foto: Subrayado. Jaime Saavedra en centro de Inisa en Bulevar Artigas y Cufré.
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El motín y la toma de rehenes continuaron tras las detenciones, por lo que intervino un equipo negociador de la Digoe, que logró controlar la situación sobre las 22:30. El centro ya había registrado otro episodio similar el 14 de marzo, cuando internos tomaron de rehenes a dos funcionarias.

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