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IDENTIFICAR A CONDUCTORES EN INFRACCIÓN

Casi la mitad de las multas en rutas no se pudo aplicar en 2025; Unasev busca identificar a vehículos más allá de las chapas

La adulteración de matrículas o su ausencia busca impedir la lectura de los radares. Se busca identificar a las personas que circulan en infracción "para que asuman todas las responsabilidades que tienen que asumir", dijo Marcelo Metediera.

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La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) respalda un proyecto de ley para que los vehículos que circulan con chapas adulteradas sean incautados y que el asunto pase a la órbita de la Justicia.

Es que los números que tienen las autoridades verdaderamente evidencian un problema. Por ejemplo, en 2025 se detectaron en rutas 684.375 infracciones. Tras ser depuradas, donde se descartan, las ambulancias en emergencias o los patrulleros en operativos, se aplicaron 113.000 multas a vehículos nacionales y más de 105.000 a extranjeros.

Sin embargo, hubo 330.000 infracciones que no se pudieron aplicar porque la matrícula del vehículo involucrado en cuestión estaba adulterada, tapada o literalmente no existía. Es decir, casi la mitad de los incidentes no se pudieron sancionar por este motivo.

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El diputado del Partido Nacional, Pedro Jisdonian, presentó un proyecto de ley que penalizará a los propietarios de autos y motos que circulen sin matrícula o con las chapas adulteradas. El legislador aseguró que su iniciativa recoge una inquietud a atender de la población.

Jisdonian dijo a Subrayado que "es importante terminar con el: ‘no pasa nada’".

El presidente de Unasev, Marcelo Metediera, compartió que el tema es una preocupación más que por el cobro de las multas, por la responsabilidad de la persona en el tránsito y también asociado a la seguridad pública; por eso, se trabaja con el Ministerio del interior.

Se busca identificar a las personas que circulan en los vehículos "para que asuman todas las responsabilidades que tienen que asumir". Metediera indicó que se debe incorporar a los vehículos otros elementos para su identificación más allá de la chapa matrícula.

METEDIERA CHAPAS

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