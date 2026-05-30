Un ciclista fue embestido de atrás por un camión con remolque en el kilómetro 56 y medio de la ruta 57, departamento de Flores.
Camión embistió a ciclista en ruta 57 de Flores: el hombre sufrió lesiones graves y fue llevado a Trinidad
El accidente ocurrió en la madrugada de este sábado, en el kilómetro 56 y medio de la ruta 57, departamento de Flores. El ciclista embestido por el camión con remolque sufrió lesiones graves.
Según informa Policía Caminera, el ciclista (un hombre sin identificar aún) sufrió lesiones graves y fue trasladado de urgencia a un centro de salud en Trinidad.
Ocurrió poco antes de las 5 de la mañana de este sábado. Al conductor del camión, un hombre de 62 años, se le realizó el examen de alcohol en sangre y dio cero (negativo).
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