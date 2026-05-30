RECIBÍ EL NEWSLETTER
FLORES

Camión embistió a ciclista en ruta 57 de Flores: el hombre sufrió lesiones graves y fue llevado a Trinidad

El accidente ocurrió en la madrugada de este sábado, en el kilómetro 56 y medio de la ruta 57, departamento de Flores. El ciclista embestido por el camión con remolque sufrió lesiones graves.

Camión embistió a ciclista en ruta 57 de Flores. Foto: Policía Caminera.

Camión embistió a ciclista en ruta 57 de Flores. Foto: Policía Caminera.

Un ciclista fue embestido de atrás por un camión con remolque en el kilómetro 56 y medio de la ruta 57, departamento de Flores.

Según informa Policía Caminera, el ciclista (un hombre sin identificar aún) sufrió lesiones graves y fue trasladado de urgencia a un centro de salud en Trinidad.

Ocurrió poco antes de las 5 de la mañana de este sábado. Al conductor del camión, un hombre de 62 años, se le realizó el examen de alcohol en sangre y dio cero (negativo).

Camioneta circulaba a contramano por ruta 2 y chocó con un camión de frente. Foto: Policía Caminera.
Seguí leyendo

Camioneta circulaba a contramano por ruta 2 y chocó con un camión de frente: un lesionado grave
Temas de la nota

Lo más visto

video
Así Es Tu Día | 27-05-2026

La luna continúa en Libra
Así Es Tu Día | 29-05-2026

La luna continúa en Escorpio
Así Es Tu Día | 28-05-2026

La luna en Escorpio
MELISSA | 26-05

La estábamos esperando
GRAN HERMANO | 27-05-2026

Zilli ganó el desafío del cero kilómetro

Te puede interesar

Accidente fatal en Punta del Este. El auto que conducía el hombre fallecido. 
PUNTA DEL ESTE, CERCA DE LA BARRA

Accidente fatal en Punta del Este: un auto y una camioneta chocaron en la rambla, el conductor de la camioneta estaba alcoholizado
Jutep recibió dos denuncias anónimas por la camioneta que compró Orsi con descuento de 25.000 dólares
UNA SEMANA ANTES DE ASUMIR

Jutep recibió dos denuncias anónimas por la camioneta que compró Orsi con descuento de 25.000 dólares
Orsi en Salto. Foto: Hugo Lemos, corresponsal de Subrayado.
SALTO

Orsi en Salto: inaugura la Central Hortícola del Norte y visita el congreso de la Federación Rural

Dejá tu comentario