Camión embistió a ciclista en ruta 57 de Flores: el hombre sufrió lesiones graves y fue llevado a Trinidad

Camión embistió a ciclista en ruta 57 de Flores. Foto: Policía Caminera.

Un ciclista fue embestido de atrás por un camión con remolque en el kilómetro 56 y medio de la ruta 57, departamento de Flores.

Según informa Policía Caminera, el ciclista (un hombre sin identificar aún) sufrió lesiones graves y fue trasladado de urgencia a un centro de salud en Trinidad.

Ocurrió poco antes de las 5 de la mañana de este sábado. Al conductor del camión, un hombre de 62 años, se le realizó el examen de alcohol en sangre y dio cero (negativo).

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