Poder Ejecutivo envió al Parlamento proyecto de ley para autorizar ingreso de infantes de Marina de Estados Unidos

En un proyecto de ley de único artículo, ingresado el 26 de mayo, plantea la autorización “al territorio nacional de una delegación de seis efectivos del cuerpo de marines sur de los Estados Unidos, sin armamento, a fin de participar de actividades de intercambio con la Armada Nacional previstas para el presente año, consignadas en el plan de trabajo confeccionado en el año 2024 entre el Comando de Infantería de Marina de la Armada Nacional y el cuerpo de marines sur de los Estados Unidos de América, en el período comprendido entre el 13 y el 17 de julio de 2026“.