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DEL 13 AL 17 DE JULIO

Poder Ejecutivo envió al Parlamento proyecto de ley para autorizar ingreso de infantes de Marina de Estados Unidos

Se trata de una actividad habitual, pero que el año pasado se hizo sin autorización del Senado, recordó el senador del Partido Nacional e integrante de la Comisión de Defensa, Javier García.

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El Poder Ejecutivo ingresó al Parlamento un proyecto de ley para habilitar la entrada de integrantes del cuerpo de marines del sur de los Estados Unidos.

En un proyecto de ley de único artículo, ingresado el 26 de mayo, plantea la autorización “al territorio nacional de una delegación de seis efectivos del cuerpo de marines sur de los Estados Unidos, sin armamento, a fin de participar de actividades de intercambio con la Armada Nacional previstas para el presente año, consignadas en el plan de trabajo confeccionado en el año 2024 entre el Comando de Infantería de Marina de la Armada Nacional y el cuerpo de marines sur de los Estados Unidos de América, en el período comprendido entre el 13 y el 17 de julio de 2026“.

Se trata de una actividad habitual, pero que el año pasado se hizo sin autorización del Senado, recordó el senador del Partido Nacional e integrante de la Comisión de Defensa, Javier García. Dijo que se implementó de esa manera frente a la posibilidad de que legisladores del Frente Amplio no aprobaran el ingreso. A su vez, en su red social X expresó que ve positivo el cambio de actitud del Frente Amplio con Estados Unidos.

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