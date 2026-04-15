Cámara de Diputados votó interpelación a Mides por actuación de INAU en caso Jonathan Correa

"Cuando el Estado asume la responsabilidad de los menores, debe ser de la responsabilidades más importantes que tiene una república. Cuando falla, no son estadísticas. Son vidas de niños. Y lamentablemente, ante la insistencia nuestra, el trabajo que venimos haciendo con distintos involucrados de las comunicaciones que hemos tenido a través de pedidos de informe que no son respondidos, luego de lo que significó la comparecencia del ministro con el directorio del INAU en la comisión permanente, entendemos que esta situación amerita otro tratamiento", sostuvo el diputado blanco Pedro Jisdonian antes de que se votara la interpelación.