Blancos citaron a la ministra de Transporte por plan de movilidad: "No puede ser un corredor Garzón", dijo Olaizola

La ministra de Transporte , Lucía Etcheverry, fue citada por el Partido Nacional por el plan de movilidad. El diputado blanco Juan José Olaizola señaló que buscaban conocer detalles y plantear preocupación por algunos puntos.

"Esto no puede ser un corredor Garzón, que mañana sale mal y se tocan los espejos y con unos miles de dólares se arregla. Si se hace mal puede tener consecuencias irreversibles, entonces en ese sentido queríamos conversar con el Ministerio y escuchar de primera mano la información y algunos planteos que nos preocupaban", indicó el diputado.

"Veíamos un protagonismo muy grande de la Facultad de Arquitectura y no así del Instituto de Estructuras y Transporte de la Facultad de Ingeniería en este proceso", detalló.

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Otra preocupación es el énfasis en el sistema BRT y que no se analice el tren.

"Le planteamos a la ministra que nos parecía mucho más armónico la opción del tren en 18 de Julio. Lo vemos en las capitales europeas, los trenes integrados a esos entornos de edificios de 100 años que tiene 18 de Julio", dijo.

La ministra consideró que la comparación con el corredor Garzón "es no reconocer que hoy es uno de los que tiene las mayores velocidades de circulación. Y lo dicen los datos y las mediciones que se pueden consultar con total tranquilidad. Lo que hay acá es un aprendizaje, evidencia, datos, simulaciones y estudios de extremada seriedad como para fundamentar esto", añadió.