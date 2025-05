Besozzi prefirió no votar por la medida cautelar que le impide acercarse a dependencias municipales

El exintendente y candidato a la Intendencia de Soriano por el Partido Nacional, Guillermo Besozzi , prefirió no sufragar este domingo, aconsejado por sus abogados, por la medida cautelar que pesa sobre él tras ser imputado por varios delitos contra la administración pública, que le impide acercarse a dependencias municipales.

Los abogados de Besozzi realizaron consultas con la Fiscalía a los efectos de minimizar los riesgos. "Me aconsejan de que, en principio, no vaya a votar", afirmó. Besozzi sostuvo que de los siete imputados en la causa fue el único al que le tocó votar en una dependencia municipal. "Hoy, las dependencias públicas están todas en manos de la Corte Electoral, pero parece que Fiscalía no razona así", enfatizó.