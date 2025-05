¿Cómo justificar el no voto en las elecciones? Ministro de la Corte Electoral explicó el procedimiento

“Ahí, tendremos resultados definitivos y, en consecuencia, se estará en condiciones de hacer las adjudicaciones de cargos y las proclamaciones que correspondan”, afirmó.

JUSTIFICACIÓN NO VOTO

Además, Garchitorena explicó cómo justificar el no voto. A partir de este martes, a través de la página web de la Corte Electoral o en las oficinas electorales, se podrá justificar el no voto, invocando las razones previstas en la ley: razones de salud con la presentación de un certificado médico con timbre profesional, razones de fuerza mayor o las personas que no se encontraban el domingo en el país, quienes tendrán 30 días a partir de su regreso para realizar el trámite.