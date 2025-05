Guillermo Besozzi: "No quiero hablar de la Justicia, voy a tratar de hacer la campaña que no he hecho"

"Esperaba algo de esto, capaz que esperaba que me hicieran ir todos los días a firmar a una comisaría y que me hagan ir una vez por semana, creo que está bien sino es muy contradictorio con lo que dijo 53 días atrás", expresó. Y añadió: "No quiero hablar de la Justicia, voy a tratar de hacer la campaña que no he hecho".