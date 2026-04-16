Bergara compareció ante la Junta por proyecto de movilidad y oposición cuestionó elección de BRT "sin informes"

El intendente Mario Bergara compareció ante la Junta Departamental de Montevideo este jueves, para responder sobre el sistema de movilidad y transporte en la zona metropolitana.

"Nos vamos con algunas respuestas y otras cosas que quedaron sin resolver. Se concretaron algunas cosas, como el medio que se va a elegir. En la tarde de hoy se confirmó que el Ministerio de Transporte, junto con la Intendencia, adoptó la medida de que fueran los BRT (Bus Rapid Transit) y no los tranvía. Tomaron la decisión sin informes que hablaran de una cosa u otra", sostuvo Seijas. "Ojalá que le hayan embocado y esto termine siendo positivo", agregó.

Sostuvo que tampoco hubo respuestas sobre la afectación a la movilidad por las obras que se harán ni el tiempo que llevará.

Por su parte, el intendente propuso que haya una comisión de seguimiento sobre las obras en los tres troncales y el intercambiador de Tres Cruces.

También informó que comienza el proceso licitatorio, que la obra inicia en 2027 y se refirió a las posibles compensaciones comerciales para los afectados por los trabajos en 18 de Julio y 8 de Octubre.

"Es razonable pensar que haya alguna compensación. Entiendo que a nivel de gobierno nacional se empieza a tomar información a partir de datos de la DGI y organismos que tiene la información sobre la visión de los distintos negocios, para comenzar a evaluar cuánto impactaría y cuánto habría que compensar. Estamos hablando de arterias que están plagadas de negocios", indicó Bergara.

"Para que el sistema funcione, tiene que hacerse una inversión importante desde el arranque. Se maneja la posibilidad de que sea la Agencia del Sistema Metropolitano que aprobó la ley de Presupuesto la que se encargue de la adquisición y sea de alguna manera la propietaria de los buses y lo que se va a concesionar es la gestión", añadió.