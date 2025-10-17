Banco Central alerta a la ciudadanía por intentos de estafa con falsas herencias millonarias

El Banco Central del Uruguay (BCU) alertó por la circulación de comunicaciones fraudulentas con la intención de estafar a los usuarios simulando provenir de organismos como el propio banco y la Dirección General Impositiva ( DGI).
El intento de estafa consiste en notificar al destinatario sobre una supuesta herencia millonaria, solicitando el pago de un presunto impuesto para su liberación.
Por este motivo, se exhorta a la ciudadanía a actuar con cautela ante ofrecimientos de dinero que presenten bajo las siguiente características:
- Se informa al destinatario que es beneficiario de una herencia, premio o transferencia pendiente por montos elevados. El mensaje aparenta provenir de organismos públicos o instituciones reconocidas.
- Se emplean logotipos institucionales, firmas falsas y lenguaje técnico para conferir legitimidad.
- Se impone un plazo breve para realizar pagos o enviar documentación, generando presión emocional, bajo la amenaza de perder el dinero prometido.
- Se exige el pago de impuestos, tasas, seguros, honorarios legales u otros conceptos para liberar los fondos.
- El contacto inicial se realiza por medios no oficiales, como correo electrónico, redes sociales o llamadas telefónicas, sin que el destinatario haya iniciado trámite alguno.
El BCU no realiza este tipo de operaciones ni emite comunicaciones de esta naturaleza, agrega la autoridad monetaria.
En el comunicado, el banco expresa que ante cualquier ofrecimiento de fondos que implique el pago previo de una suma de dinero, se recomienda:
- Verificar la autenticidad del mensaje contactando directamente al organismo correspondiente a través de sus canales oficiales.
- No realizar pagos anticipados sin contar con respaldo legal y documentación verificable.
- No compartir información personal o financiera con remitentes desconocidos.
- Analizar cuidadosamente el contenido del mensaje, prestando atención a errores, inconsistencias o presiones indebidas.
- Reportar inmediatamente cualquier intento de fraude o estafa ante el Ministerio del Interior u otra autoridad competente.
