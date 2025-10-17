RECIBÍ EL NEWSLETTER
ADVERTENCIA DEL BCU

Banco Central alerta a la ciudadanía por intentos de estafa con falsas herencias millonarias

Los delincuentes notifican a la víctima de la supuesta herencia y le solicitan el pago de un presunto impuesto para su liberación.

BANCO-CENTRAL-DEL-URUGUAY.jpg

El Banco Central del Uruguay (BCU) alertó por la circulación de comunicaciones fraudulentas con la intención de estafar a los usuarios simulando provenir de organismos como el propio banco y la Dirección General Impositiva ( DGI).

El intento de estafa consiste en notificar al destinatario sobre una supuesta herencia millonaria, solicitando el pago de un presunto impuesto para su liberación.

Por este motivo, se exhorta a la ciudadanía a actuar con cautela ante ofrecimientos de dinero que presenten bajo las siguiente características:

banco central baja medio punto la tasa de interes ante el descenso de la inflacion
Seguí leyendo

Banco Central baja medio punto la tasa de interés ante el descenso de la inflación
  • Se informa al destinatario que es beneficiario de una herencia, premio o transferencia pendiente por montos elevados. El mensaje aparenta provenir de organismos públicos o instituciones reconocidas.
  • Se emplean logotipos institucionales, firmas falsas y lenguaje técnico para conferir legitimidad.
  • Se impone un plazo breve para realizar pagos o enviar documentación, generando presión emocional, bajo la amenaza de perder el dinero prometido.
  • Se exige el pago de impuestos, tasas, seguros, honorarios legales u otros conceptos para liberar los fondos.
  • El contacto inicial se realiza por medios no oficiales, como correo electrónico, redes sociales o llamadas telefónicas, sin que el destinatario haya iniciado trámite alguno.

El BCU no realiza este tipo de operaciones ni emite comunicaciones de esta naturaleza, agrega la autoridad monetaria.

En el comunicado, el banco expresa que ante cualquier ofrecimiento de fondos que implique el pago previo de una suma de dinero, se recomienda:

  • Verificar la autenticidad del mensaje contactando directamente al organismo correspondiente a través de sus canales oficiales.
  • No realizar pagos anticipados sin contar con respaldo legal y documentación verificable.
  • No compartir información personal o financiera con remitentes desconocidos.
  • Analizar cuidadosamente el contenido del mensaje, prestando atención a errores, inconsistencias o presiones indebidas.
  • Reportar inmediatamente cualquier intento de fraude o estafa ante el Ministerio del Interior u otra autoridad competente.
Temas de la nota

Lo más visto

video
volvió a hablar

Laurta fue enviado a prisión preventiva por el crimen del remisero: "Liberé a mi hijo de una red de trata"
EN LA TEJA

Allanamiento de la Policía terminó con un joven abatido que se resistió al operativo
HOSPITAL DEL CERRO

Una mujer murió tras ser baleada cerca de la zona donde hirieron a un bebé de 10 meses y a su padre
barrio el tobogán

Tiroteo en el Cerro deja un bebé de diez meses y su padre heridos; el pequeño está en el Pereira Rossell
REPORTE DE SALUD PÚBLICA

Ministerio de Salud Pública reportó la muerte de una persona por leptospirosis en el departamento de Montevideo

Te puede interesar

Condenaron a un hombre por abusar de niños y adolescentes que conocía a través del juego Free Fire
9 AÑOS Y 10 MESES DE CÁRCEL

Condenaron a un hombre por abusar de niños y adolescentes que conocía a través del juego Free Fire
Se mostraba como una persona de confianza, dijo fiscal sobre abusador de menores que contactaba víctimas en juegos video
LAS VÍCTIMAS TENÍAN ENTRE 11 Y 15 AÑOS

"Se mostraba como una persona de confianza", dijo fiscal sobre abusador de menores que contactaba víctimas en juegos
Detuvieron al sospechoso de intentar rapiñar y abusar de una mujer en el barrio Cordón
MONTEVIDEO

Detuvieron al sospechoso de intentar rapiñar y abusar de una mujer en el barrio Cordón

Dejá tu comentario