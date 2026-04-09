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PROCESO ABREVIADO

Artigas: condenaron a dos hermanos por golpiza en la que un joven de 20 años perdió una vista

Uno de los jóvenes condenados tenía antecedentes por rapiña y estaba en libertad a prueba. Va a la cárcel por tres años.

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La Justicia en Artigas condenó a dos hermanos por la golpiza en la que un joven de 20 años resultó gravemente herido de un ojo tras recibir un botellazo y perdió la vista.

La fiscal del caso, Fabiana Corbo, informó que las condenas fueron por proceso abreviado.

“En el caso de uno de ellos, que fue el que ocasionó las lesiones puntuales en la víctima, un delito de riña en concurrencia fuera la reiteración, con un delito de lesiones gravísimas agravadas”, indicó Corbo. Este joven cumplirá tres años de cárcel. Tenía antecedentes por rapiña y estaba con libertad a prueba.

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Su hermano fue condenado por delito de riña calificada a ocho meses de prisión, que por ser primario absoluto cumplirá en régimen de libertad a prueba.

Mario Goncalvez, abogado de la víctima, explicó que para la familia “no hay consuelo” pero están conformes con la resolución de la Justicia.

“La familia no tiene interés de ningún tipo de reparación patrimonial, era otro tipo de justicia que buscaban”, indicó la defensa.

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