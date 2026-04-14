Anuncian compra de Enjoy Punta del Este: nuevos inversores proyectan añadir un shopping y un complejo de alto nivel

Imagen: difusión de JHSF Participações. Proyecto en Enjoy Punta del Este.

JHSF Participações S.A. informó que, a través de JHSF Península, firmó un contrato para la adquisición del complejo Enjoy Punta del Este . Según la compañía, el emprendimiento continuará en funcionamiento y será ampliado para convertirse en un complejo multiuso.

El plan incluye un centro comercial con unas 50 tiendas y restaurantes, en su mayoría internacionales, además de un hotel Fasano, el casino y apartamentos, detalló en un comunicado emitido este martes.

“Más que la incorporación de un activo emblemático, esta operación representa un avance en la construcción del ecosistema integrado de experiencias de alto poder adquisitivo de JHSF, en el cual hospitalidad, gastronomía, retail y real estate se complementan de manera sofisticada y consistente”, afirmó el CEO de la compañía, Augusto Martins.

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La empresa ya opera en Uruguay desde hace más de 15 años a través del complejo Fasano Las Piedras, también en Punta del Este, que combina hotel, residencias y servicios vinculados al ocio y la gastronomía.

La iniciativa forma parte de su estrategia de expansión en destinos como Nueva York, Miami, Londres, Cascais, Cerdeña y Milán, y apunta a fortalecer el desarrollo de activos icónicos y ampliar sus negocios de ingresos recurrentes, indicó.

La transacción está sujeta a condiciones habituales, como aprobaciones regulatorias y antimonopolio.