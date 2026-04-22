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PUERTO DE MONTEVIDEO

ANP y Ministerio de Ambiente trabajan en un proyecto para reducir olores que produce el ganado en el puerto

El director de la oposición habló sobre la posibilidad de un producto, como “una especie de lluvia que se genera a partir de unos aspersores con un producto que ayuda a eliminar el olor".

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El Directorio de Administración Nacional de Puertos (ANP) trabaja con el Ministerio de Ambiente en un proyecto para reducir los olores en lo zona portuaria producidos por la exportación de ganado en pie.

“Afortunadamente el país produce, exporta mucho, cada barco puede llevar 10, 15, 18 mil cabezas de ganado. Eso implica filas de camiones y mucho ganado que sube a los barcos. Los barcos se preparan, antes de subir el ganado cargan agua potable, alimentos y aserrín para las camas y mitigar las heces del ganado. Lo que no podemos evitar es que cuando el viento sopla hacia la ciudad, pueda llegar un poco de olor”, dijo el director de la oposición de la ANP, Jorge Gandini.

En ese sentido, habló sobre la posibilidad de un producto, como “una especie de lluvia que se genera a partir de unos aspersores con un producto que ayuda a eliminar el olor. Perfumaremos el ambiente. No sé después que el animal sube, si da resultado. Tampoco sé cuánto sale, si lo podemos traer y quién lo paga, porque el puerto no lo va a pagar. No es nuestra tarea cargar barcos, lo hacen los privados, que al final lo pondrán en su tarifa y lo trasladarán al productor”, indicó.

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