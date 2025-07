Alumno fue con un revólver a la UTU de San José y dijo que lo hizo por seguridad

Fuentes policiales explicaron a Subrayado que el adolescente tuvo un problema con otra persona de la ciudad, pero que no asiste a la UTU y ante esa situación el menor resolvió andar con el revólver para intimidar. Pese a que el arma no funciona, y no tenía municiones.

Cuando el lunes el adolescente fue a la UTU sus compañeros vieron que estaba armado y cuando las autoridades se enteraron, llamaron a la Policía. La Fiscalía citó a declarar al adolescente, a la directora y a la adscripta.