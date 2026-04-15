Adeom está en asamblea y hay paro en todos servicios de la Intendencia de Montevideo

Hay paro de Adeom. Los trabajadores municipales de Montevideo están en asamblea, para analizar la propuesta del Ejecutivo de la Intendencia de Montevideo con respecto al convenio colectivo.

Hasta el momento no hubo acuerdo y hay una nueva propuesta sobre la mesa.

Hay paro a nivel de todos los servicios de la Intendencia de Montevideo. La duración de la medida será establecida por la asamblea.

Entre las posibilidades está aceptar la propuesta de la Intendencia o darle la posibilidad a la directiva de seguir negociando con las autoridades.

Temas de la nota adeom