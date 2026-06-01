El conductor de una camioneta con matrícula de Brasil murió este lunes de mañana tras despistar y volcar en la ruta 7, cerca de Fraile Muerto, Cerro Largo, informa Policía Caminera.
Accidente fatal en ruta 7: despistó una camioneta y su conductor murió cuando era atendido en el hospital
El accidente ocurrió este lunes de mañana en el kilómetro 357 de la ruta 7, en Cerro Largo. Una camioneta despistó, volcó y su conductor murió cuando era antedido en el hospital de Melo.
El accidente fatal ocurrió en el kilómetro 357 y por causas que ahora las pericias intentarán determinar.
El conductor, único ocupante de la camioneta, fue trasladado al hospital de Melo, donde falleció producto de la gravedad de las lesiones sufridas, agrega el comunicado de la Caminera.
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