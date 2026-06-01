Cerro Largo

Accidente fatal en ruta 7: despistó una camioneta y su conductor murió cuando era atendido en el hospital

El accidente ocurrió este lunes de mañana en el kilómetro 357 de la ruta 7, en Cerro Largo. Una camioneta despistó, volcó y su conductor murió cuando era antedido en el hospital de Melo.