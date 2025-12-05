A partir del miércoles, cualquier especialidad médica podrá recetar protectores solares, anunció Lustemberg

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció que recetas asociadas al uso de protectores solares podrán ser indicadas por cualquier especialidad médica. El cambio fue confirmado en el marco del lanzamiento de la campaña de prevención del cáncer de piel.

Lustemberg indicó que resta un trámite institucional por el que la comisión asesora del Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) debe definir un cambio de categoría en los protectores solares, pero que estará disponible a partir del próximo miércoles.

"Luego del análisis de la necesidad de mejora en la atención, hoy en día, las medidas preventivas de fotoprotección no pueden estar restringidas a la indicación solo por el especialista", argumentó la ministra para tomar la decisión.

"Es algo que me resulta inadmisible que la especialidad de la dermatología como una manera de restringir el uso en los prestadores lo tengan que indicar las especialidades", afirmó Lustemberg. Según la ministra, los especialistas tienen que estar abocados a los temas de su especialidad y no destinar horas médicas de consulta a indicar protectores solares.

