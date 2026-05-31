RECIBÍ EL NEWSLETTER
DESDE LA HORA 18.30

Nacional visita el Campus para enfrentar a Deportivo Maldonado por la Serie B del Torneo Intermedio

El partido que comienza a la hora 18.30 es arbitrado por Mathías De Armas y el VAR está a cargo de Jonathan Fuentes.

partido nacional danubio clausura 2022 dante fernandez foco uy (4)

Tricolores y fernandinos se miden este domingo desde la hora 18.30 en el estadio Domingo Burgueño Miguel por la Serie B del Torneo Intermedio.

El equipo que gane se convertirá en el puntero del grupo.

Los dirigidos por Jorge Bava llegan a Maldonado luego de haber conseguido la clasificación a la Copa Sudamericana y, en el ámbito local suman dos victorias consecutivas.

Nacional vs. Montevideo City Torque. Foto: FocoUy
Seguí leyendo

Copa Sudamericana: Nacional enfrenta a Tigre y si pasa se cruza con City Torque

Para esta tarde, el Bolso tiene cinco bajas: Nicolás Lodeiro (expulsado), Mejía (convocado por su selección), Barcia y Rodríguez (lesión), Maximiliano Silvera (en sanidad).

Embed

Por su parte, el local suma cuatro puntos en los dos partidos del Intermedio y es escolta de su rival de hoy.

Por el Torneo Apertura, los fernandinos vencieron a Nacional 4-2.

En la Tabla Anual, Deportivo Maldonado está segundo con 33, mientras que Nacional está quinto con 28.

Embed

Temas de la nota

Lo más visto

Asesinato en la Casa Blanca | CINE DE SÁBADO

Asesinato en la Casa Blanca | CINE DE SÁBADO
Así Es Tu Día | 27-05-2026

La luna continúa en Libra
Así Es Tu Día | 29-05-2026

La luna continúa en Escorpio
MELISSA | 26-05

La estábamos esperando
Así Es Tu Día | 28-05-2026

La luna en Escorpio

Te puede interesar

Homicidio en San Gregorio de Polanco: discusión callejera por tenencia de perros terminó con un hombre muerto a machetazos
TACUAREMBÓ

Homicidio en San Gregorio de Polanco: discusión callejera por tenencia de perros terminó con un hombre muerto a machetazos
Policía investiga el crimen de un joven de 20 años que recibió tres disparos en el barrio Ituzaingó
Enrique Aguiar y Osvaldo Martínez

Policía investiga el crimen de un joven de 20 años que recibió tres disparos en el barrio Ituzaingó
Homicidio en Piedras Blancas: un hombre murió tras ser atacado a balazos; presentó disparos en pecho y abdomen
Curupú y Leandro Gómez

Homicidio en Piedras Blancas: un hombre murió tras ser atacado a balazos; presentó disparos en pecho y abdomen

Dejá tu comentario