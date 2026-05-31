Tricolores y fernandinos se miden este domingo desde la hora 18.30 en el estadio Domingo Burgueño Miguel por la Serie B del Torneo Intermedio.
Nacional visita el Campus para enfrentar a Deportivo Maldonado por la Serie B del Torneo Intermedio
El partido que comienza a la hora 18.30 es arbitrado por Mathías De Armas y el VAR está a cargo de Jonathan Fuentes.
El equipo que gane se convertirá en el puntero del grupo.
Los dirigidos por Jorge Bava llegan a Maldonado luego de haber conseguido la clasificación a la Copa Sudamericana y, en el ámbito local suman dos victorias consecutivas.
Copa Sudamericana: Nacional enfrenta a Tigre y si pasa se cruza con City Torque
Para esta tarde, el Bolso tiene cinco bajas: Nicolás Lodeiro (expulsado), Mejía (convocado por su selección), Barcia y Rodríguez (lesión), Maximiliano Silvera (en sanidad).
Por su parte, el local suma cuatro puntos en los dos partidos del Intermedio y es escolta de su rival de hoy.
Por el Torneo Apertura, los fernandinos vencieron a Nacional 4-2.
En la Tabla Anual, Deportivo Maldonado está segundo con 33, mientras que Nacional está quinto con 28.
Dejá tu comentario