Nacional visita el Campus para enfrentar a Deportivo Maldonado por la Serie B del Torneo Intermedio

Tricolores y fernandinos se miden este domingo desde la hora 18.30 en el estadio Domingo Burgueño Miguel por la Serie B del Torneo Intermedio.

El equipo que gane se convertirá en el puntero del grupo.

Los dirigidos por Jorge Bava llegan a Maldonado luego de haber conseguido la clasificación a la Copa Sudamericana y, en el ámbito local suman dos victorias consecutivas.

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Para esta tarde, el Bolso tiene cinco bajas: Nicolás Lodeiro (expulsado), Mejía (convocado por su selección), Barcia y Rodríguez (lesión), Maximiliano Silvera (en sanidad).

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Por su parte, el local suma cuatro puntos en los dos partidos del Intermedio y es escolta de su rival de hoy.

Por el Torneo Apertura, los fernandinos vencieron a Nacional 4-2.

En la Tabla Anual, Deportivo Maldonado está segundo con 33, mientras que Nacional está quinto con 28.