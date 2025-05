Un matrimonio y sus dos hijos menores hallados muertos en su casa de Buenos Aires: investigación apunta a la mujer como responsable

La mujer, esposa de este hombre, es la principal sospechosa: fue hallada en el baño del apartamento, con una única puñalada en el corazón y no se hallaron signos de defensa. Tenía 51 años.

En tanto, el hijo menor del matrimonio, de 12 años, fue encontrado muerto en la cama de su cuarto, también con varias puñaladas.

En las primeras horas ya se confirmó que no se había tratado de un robo, y la investigación apuntaba a que uno de los integrantes de la familia fue quien mató a todos en esa casa. Para sorpresa de las autoridades, ningún vecino dijo haber escuchado gritos.

El viaje de la familia a Uruguay.

otra-publicacion-facebook.jpg

La familia viajó este año a Montevideo y a Punta del Este. El 6 de enero, la mujer compartió una foto de su esposo y de sus hijos, celebrando el cumpleaños 53 del hombre, en Uruguay. Y lo contó así: "Festejo de Cumple 53 de Adrián. Sábado buquebus a Colonia. Su móvil en la bodega. Comieron el primer chivito Uruguayo! Je. Manejó hasta Montevideo donde caminamos muchoooo pero en 2 días conocés todo".

Dijo que era la primera vez que sus hijos visitaban Uruguay. Pero que ellos ya habían ido cuando los chicos no habían nacido, porque vivían en Rosario y viajaron, una vez, en auto.

En su publicación, agregó: "De acá seguimos a Pta del Este... que hace tanto frío como la costa Argentina. La idea es que conozcan Uruguay, por votación ganaron 3 a 1. En pta estamos a 2 cuadras de Plaza Artigas (que ya la vida de Artigas la conozco de memoria)".

Contó que al otro día visitarían el museo que recuerda la tragedia de los Andes, en Ciudad Vieja, y el Palacio Salvo. "Bueno, mañana nos queda el museo de la tragedia de los Andes y el Palacio Salvo entre otras actividades recreativas y de interés popular jejejej jeje Salud. Mucho Garzón por acá. Tengo mucho dolor de piernas y Gracias por venir al Sr jeje Gallero y su pareja la pasamos muy lindo".

hotel-punta-del-este-familia-masacrada-buenos-aires.jpg

La mujer compartió también una foto del matrimonio, cuando viajaron desde Rosario en auto. Cuando todavía no eran padres. Fue el 21 de enero, y la acompañó con el siguiente texto: "Objetivo Cumplido. Los chicos conocieron Uruguay. Tomaron buquebus con vehículo en la bodega por primera vez. Conocieron Montevideo a full, no volverían, pero la experiencia fué buenísima. Punta del este, hermoso, no falta nada y todo cerca. Muy cerca. Exceso de famosos porque la onda es Enero".

Agregó: "Buenos lugares para comer y nos damos cuenta de lo caro que es Bs.As.......muy . En el podio Museo Ralli y Casa Pueblo. La variedad de playas. Los Dj o & los paradores. Los dedos. Seguridad 100% lo más increíble!!! La playa preferida José Ignacio por la paz y sus olas. Mi preferida Bikini. La mansa ....no podés entrar al agua... el resto perfecto. Los mejores atardeceres....todas. Le ponemos 10 a punta".

"Colonia es para 1 o 2 días. Muy lindo. Hicimos 1200km más el buquebus! Esta foto es cuando no teníamos hijos. Y estábamos en un hotel hermoso fuimos manejando desde Rosario je. Hoy ya hacemos cosas para chicos por ejemplo....ir a las olas preferidas", dijo.

"Mucha caminata. Varios Km y buquebus rápido... una genialidad de la ingeniería que entran 200 vehículos en su bodega y la organización es 20. Aplausos para ésta nueva aventura. El fin era que (los chicos) conozcan Uruguay . Y lo Conocieron!!!!!", celebró.