Caja de Profesionales notificó al gobierno que en julio se queda sin recursos para hacer frente a sus obligaciones

El directorio de la Caja de Profesionales envió una nota al gobierno de Yamandú Orsi en la que, de manera formal, informa que en julio se queda sin recursos y que, por lo tanto, a partir de ese mes ya no podrá hacer frente a sus obligaciones, esto es, pagar las jubilaciones actuales de profesionales retirados y otras prestaciones, como seguros de salud, por ejemplo.

“Recibimos una nota de parte de las autoridades de la Caja de Profesionales y creo que los ciudadanos tienen que escuchar esto, donde nos notifican, a todas las autoridades nacionales, y nosotros se la enviamos al Parlamento de la República esta nota, donde nos notifican oficialmente que en el mes de julio la Caja de Profesionales no tiene forma de hacer frente a sus obligaciones”, dijo Sánchez en rueda de prensa.

Seguí leyendo "La Caja no podría hacer frente a sus obligaciones en el mes de julio": la carta que le envió el Directorio al Parlamento

Por esta razón reivindicó el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo como solución financiera para la Caja de Profesionales, pero que aún no tiene los votos de la oposición por considerar que esta iniciativa es inadecuada y perjudicial para los profesionales, activos y jubilados, ya que aumenta sus aportes mensuales.

“Me parece que hay un acto de responsabilidad de los señores y señoras parlamentarias de resolver esto. Nuestro proyecto es un proyecto equilibrado, donde el conjunto de la ciudadanía representada en el Estado aporta el 30% de los recursos, donde los activos profesionales aportan el otro 30% y donde los pasivos también aportan. Esa es la salida que nosotros creemos más justa y razonable y no otras propuestas que hemos escuchado donde el Estado, la sociedad, todos los vecinos, se hagan cargo de todo ese faltante”, dijo Sánchez.

“La forma de darle sustentabilidad a esto es que sea equilibrado. Esa es nuestra propuesta”, dijo el secretario de Presidencia, y agregó: “creo que va a primar la racionalidad y que el Parlamento va a acompañar esto para no generar esta situación donde la Caja se vea enfrentada a una situación terrible de no hacer frente a sus obligaciones, y ahí tendremos que ver el Estado, porque es cierto que la Constitución establece que el Estado se hará cargo de los institutos de seguridad social, pero bueno, también es cierto que la gente sepa que si no se aprueba esta ley será la sociedad uruguaya, el conjunto de uruguayos el que tendrá que cubrir ese espacio”, finalizó.