Un hombre de 63 años murió como consecuencia de un accidente laboral registrado el miércoles a mediodía en el departamento de Lavalleja.
Un hombre de 63 años murió en un accidente laboral tras caer de un camión mientras limpiaba un monte
El hecho ocurrió el miércoles a mediodía cuando la víctima estaba junto a otros trabajadores en un predio ubicado por Camino a la Cantera Bull Dog, en el departamento de Lavalleja.
De acuerdo a la información de la Policía, la víctima falleció tras caer desde un camión mientras realizaba tareas de limpieza junto a otros trabajadores en un monte ubicado por Camino a la Cantera Bull Dog.
Personal de la seccional 7ª, un equipo médico de emergencia y Policía Científica trabajaron en el lugar. La investigación de las circunstancias del accidente laboral fatal están a cargo de la fiscal de Lavalleja de 1º turno, Beatriz Protesoni.
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