Un hombre de 63 años murió en un accidente laboral tras caer de un camión mientras limpiaba un monte

Jefatura de Policía de Lavalleja.

Un hombre de 63 años murió como consecuencia de un accidente laboral registrado el miércoles a mediodía en el departamento de Lavalleja.

De acuerdo a la información de la Policía, la víctima falleció tras caer desde un camión mientras realizaba tareas de limpieza junto a otros trabajadores en un monte ubicado por Camino a la Cantera Bull Dog.

Personal de la seccional 7ª, un equipo médico de emergencia y Policía Científica trabajaron en el lugar. La investigación de las circunstancias del accidente laboral fatal están a cargo de la fiscal de Lavalleja de 1º turno, Beatriz Protesoni.