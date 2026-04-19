RECIBÍ EL NEWSLETTER
rally sudamericano

Un espectador de rally murió al ser atropellado por un auto en competencia en Córdoba

El accidente fatal ocurrió en Córdoba, Argentina. El auto despistó y alcanzó a la víctima, un joven que murió en el lugar.

accidente-rally-cordoba-fatal

Un hombre murió este domingo al ser atropellado por un auto que despistó mientras completaba uno de los recorridos de la segunda fecha del rally sudamericano Codasur, disputado en la argentina Córdoba, que fue suspendido tras el incidente.

Los organizadores de la competencia que forma parte del calendario internacional de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) confirmaron "el fallecimiento de un espectador" tras un accidente grave registrado en un tramo cronometrado de la carrera.

El incidente ocurrió cuando un Volkswagen Polo conducido por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez transitaba por la zona de Giulio Cesare, a unos 120 kilómetros de la ciudad de Córdoba y uno de los tramos más exigentes de la competencia.

Foto: AFP. Javier Milei, presidente de Argentina, en Israel.
Seguí leyendo

Javier Milei asegura que la guerra de Israel y EEUU contra Irán es "lo correcto"

El auto dio varias vueltas y sufrió un despiste que lo llevó sobre una zona poblada de público, atropellando a un joven de 25 años que murió en el lugar, informaron medios locales.

Otros dos espectadores resultaron heridos leves, según reportes.

Los responsables de la competencia informaron que trabajan junto a las autoridades locales para "esclarecer las circunstancias del suceso".

El rally Codasur 2026 inició en marzo en Brasil y tras la fecha disputada a medias este fin de semana en Córdoba proseguirá con otras tres paradas en Paraguay, Bolivia y Uruguay.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

Murió un hombre de 48 años tras chocar su auto de frente con un ómnibus en Villa Española
Paro cardiorrespiratorio

Un hombre murió luego de ser atropellado por un auto en La Unión; la conductora dijo que no lo vio
Uruguay ya fue informado

Brasil anunció dragado del canal San Gonzalo, que habilitará el acceso desde Uruguay al puerto de Río Grande
luisiana – eeuu

Ocho niños fueron asesinados en EEUU durante un tiroteo; el agresor fue abatido por la Policía
investigación

Policía incautó fusiles y USD 30.000 en camioneta en Parque Roosevelt: operación es la misma que detuvo a Fernández Albín

Te puede interesar

Yamandú Orsi, presidente de la República. video
Descarta cambios

Orsi dice que no prevé cambios de impuestos "en el horizonte inmediato"
Foto: FocoUy, archivo. Consejo de Ministros encabezado por Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva.
gobierno

El presidente regresó de España y reúne al Consejo de Ministros este lunes
Foto: Subrayado. Accidente en el ingreso a la ciudad de Rocha, ruta 9.
dos accidentes en ruta 9

Murió un motociclista que fue chocado desde atrás por el conductor de un vehículo que fugó en Rocha

Dejá tu comentario