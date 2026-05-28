Transportistas levantaron medidas y mantienen asamblea permanente en reclamo de implementación de Guía Electrónica de Carga

Transportistas de carga autoconvocados resolvieron levantar la medida de paro realizada en las últimas horas en reclamo de la implementación de la Guía Electrónica de Carga.

El vocero de los transportistas, Federico Holzmann, dijo a Subrayado que quedan en asamblea permanente hasta que haya este fin de semana una reunión con parte de los cargadores y con ITPC el 4 de junio.

"Ahí vamos a volver a tomar posición. Esta guía involucra a dos partes principalmente y una tercera que son los choferes, por lo tanto va a haber que mantener reuniones y vamos a tener que acordar cuáles van a ser los términos que se siguen y qué se acepta, si es que se acepta", indicó.

Según comentó, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas les informó que no hay fecha para la implementación de la guía y que tampoco tienen certeza del tiempo que puede llevar el acondicionamiento solicitado por las gremiales.

En un comunicado, los transportistas detallaron los ejes de la reunión con el MTOP e indicaron que "las autoridades y los representantes del sector se comprometieron a mantener una próxima reunión de evaluación para verificar el ajuste de los detalles señalados y continuar trabajando bajo una dinámica de construcción de acuerdos en común".