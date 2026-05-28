Transportistas de carga autoconvocados resolvieron levantar la medida de paro realizada en las últimas horas en reclamo de la implementación de la Guía Electrónica de Carga.
Transportistas levantaron medidas y mantienen asamblea permanente en reclamo de implementación de Guía Electrónica de Carga
El vocero de los transportistas, Federico Holzmann, dijo a Subrayado que tendrán reuniones con parte de los cargadores y con ITPC y luego tomarán posición.
El vocero de los transportistas, Federico Holzmann, dijo a Subrayado que quedan en asamblea permanente hasta que haya este fin de semana una reunión con parte de los cargadores y con ITPC el 4 de junio.
"Ahí vamos a volver a tomar posición. Esta guía involucra a dos partes principalmente y una tercera que son los choferes, por lo tanto va a haber que mantener reuniones y vamos a tener que acordar cuáles van a ser los términos que se siguen y qué se acepta, si es que se acepta", indicó.
Según comentó, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas les informó que no hay fecha para la implementación de la guía y que tampoco tienen certeza del tiempo que puede llevar el acondicionamiento solicitado por las gremiales.
En un comunicado, los transportistas detallaron los ejes de la reunión con el MTOP e indicaron que "las autoridades y los representantes del sector se comprometieron a mantener una próxima reunión de evaluación para verificar el ajuste de los detalles señalados y continuar trabajando bajo una dinámica de construcción de acuerdos en común".
Dejá tu comentario