Terremoto de 7,7 en Japón activó alerta de tsunami y aviso por riesgo de nuevos sismos

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió este lunes el norte de Japón y activó una alerta de tsunami, además de un aviso especial por mayor riesgo de nuevos sismos de gran magnitud.

El movimiento se registró a las 16:53 (4:53 hora uruguaya) frente a la costa de la prefectura de Iwate, en el océano Pacífico, y fue lo suficientemente fuerte como para hacer temblar edificios en Tokio, a cientos de kilómetros. La Agencia Meteorológica de Japón informó que |

Las autoridades ordenaron evacuar de inmediato las zonas costeras y áreas cercanas a ríos hacia lugares elevados. “No abandonen las zonas seguras hasta que se levante la advertencia”, indicó el organismo.

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Además, la agencia advirtió que “la probabilidad de que ocurra otro gran terremoto es relativamente más alta que en tiempos normales”. Desde el gobierno señalaron que, aunque no se puede confirmar si habrá otro sismo importante, pidieron a la población tomar medidas y prepararse.

El Ejecutivo activó un equipo de gestión de crisis y, por el momento, no se reportaron daños importantes ni personas heridas, según informó el secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara.

Japón es uno de los países más sísmicos del mundo, con unas 1.500 sacudidas al año, y concentra cerca del 18% de los terremotos globales. En 2011, un sismo de magnitud 9,0 provocó un tsunami que dejó 18.500 muertos o desaparecidos y desencadenó la crisis nuclear de Fukushima.