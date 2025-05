Sindicato de funcionarios de la Biblioteca Nacional expresa sorpresa por el cierre y denuncia problemas en algunas áreas

“Ahora no hay riesgo de vida, ni peligro que se caiga nada ni un derrumbe. Hay problemas serios que venimos denunciando desde hace mucho tiempo. El edificio está en mal estado. Las colecciones, que es lo más importante, están en mal estado y corren riesgo sí, porque están afectadas por problemas de humedad, de plagas. En los depósitos de diarios no funcionan todos los deshumificadores, no funciona la climatización y hay ratas, cucarachas, arañas y sobre todo el pez de plata que es el principal enemigo del papel”, dijo Luigi Bazzano a Subrayado este martes.