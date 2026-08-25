Megaoperativo en Cerro Norte con varios detenidos, entre ellos integrantes de Los Colorados y Los Suárez

Foto: Subrayado. Foto: Subrayado.

La Policía realiza 20 allanamientos simultáneos en la mañana de este martes en Cerro Norte, zona donde operan las dos principales bandas criminales del departamento: Los Colorados y Los Suárez.

Según supo Subrayado, hay al menos cuatro detenidos, dos de cada grupo criminal. Uno de ellos es cabecilla de Los Colorados. Además, hay armas y dinero incautados.

Entre las armas incautadas hay un fusil de asalto AR-15.

Foto: Subrayado. El operativo es encabezado por policías de Investigaciones de la zona operacional IV. En apoyo, participan Guardia Republicana, plantel de perros K9, Unatem, PADO, entre otras reparticiones. Noticia en desarrollo.

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