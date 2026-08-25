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Veinte allanamientos

Megaoperativo en Cerro Norte con varios detenidos, entre ellos integrantes de Los Colorados y Los Suárez

Los Colorados y Los Suárez son las dos principales bandas de la zona. Este martes a primera hora, la Policía hizo 20 allanamientos. Hay detenidos, armas y dinero incautados.

Foto: Subrayado.&nbsp;

Foto: Subrayado. 

Foto: Subrayado.

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La Policía realiza 20 allanamientos simultáneos en la mañana de este martes en Cerro Norte, zona donde operan las dos principales bandas criminales del departamento: Los Colorados y Los Suárez.

Según supo Subrayado, hay al menos cuatro detenidos, dos de cada grupo criminal. Uno de ellos es cabecilla de Los Colorados. Además, hay armas y dinero incautados.

Entre las armas incautadas hay un fusil de asalto AR-15.

Foto: Subrayado.
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Foto: Subrayado.

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El operativo es encabezado por policías de Investigaciones de la zona operacional IV. En apoyo, participan Guardia Republicana, plantel de perros K9, Unatem, PADO, entre otras reparticiones.

Noticia en desarrollo.

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