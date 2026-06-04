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PARLAMENTO

Proyecto de ley propone crear plan de prevención del bullying y protocolos para centros educativos

"Las patologías que hoy vemos en cuanto a la salud mental, incluso de adultos, inician muchas en los centros educativos", dijo el diputado colorado Duque.

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El diputado colorado, Matías Duque, presentó un proyecto de ley para crear un marco jurídico nacional para prevenir, detectar y abordar el bullying en centros educativos.

"Un proyecto sumamente importante por todas las patologías que hoy vemos en cuanto a la salud mental, incluso de adultos, que muchos inician en los centros educativos", indicó Duque.

El texto plantea que haya un plan nacional de prevención del bullying, liderado por el Ministerio de Educación y Cultura. También propone que todos los centros educativos cuenten con protocolos de actuación en estos casos y la creación de un observatorio nacional con fines estadísticos en la órbita del MEC".

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El diputado remarcó la importancia de una campaña de prevención que genere conciencia de las consecuencias del bullying.

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