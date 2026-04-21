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PROSECRETARIO DE PRESIDENCIA

"Pretendemos un debate a la altura de lo que estamos discutiendo", dijo Díaz sobre proyecto del Ministerio de Justicia

El prosecretario de Presidencia también habló sobre la denuncia contra Cardama y explicó cómo avanza el caso en las distintas vías.

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El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, habló sobre los avances en la denuncia penal del gobierno contra el astillero español Cardama.

"El gobierno en este momento tiene una denuncia penal presentada, que procura desentrañar las eventuales responsabilidades penales que allí hay. Hay una comisión investigadora en el Parlamento, que procura ver qué tipo de responsabilidades políticas hay ahí. En ese caso, el Poder Ejecutivo ha enviado todos los documentos. Faltaban algunos del Ministerio de Defensa, pero creo que a esta altura ya todos los documentos que la comisión pidió, incluso documentos que por su propia naturaleza son reservados, y que hemos entendido remitirlos, trasladando la reserva", explicó Díaz.

También dijo que los funcionarios del gobierno "están a disposición" de lo que requiera la comisión investigadora.

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Además, señaló que trabajan en "sumario administrativo y en investigaciones administrativas que se hacen en el Ministerio de Defensa, y después hay otra pata, que son las acciones civiles que se entablan contra Cardama por los graves incumplimientos, y lo más importante, el proceso de construcción o compra de OPV para que al final del mandato tengamos eso".

El prosecretario también anuncio que el proyecto para crear el Ministerio de Justicia esta terminado y que Yamandú Orsi espera al momento idóneo para mandarlo al Parlamento.

"Se terminó prácticamente el trabajo con OPP y Ministerio de Economía, y ahora quedan las definiciones políticas respecto de cuándo se reenvía el proyecto al Parlamento o no, pero por ahora está a consideración del presidente de la República", indicó.

"El presidente dijo en su discurso del 2 de marzo que este año lo va a mandar, pero no ha definido de en qué momento lo va a mandar, si en la Rendición de Cuentas o fuera de la Rendición de Cuentas", agregó.

Sobre las críticas a la posición respecto a este proyecto, respondió: "Creo que vivimos en un hermoso país, tenemos una democracia ejemplar, y todo el mundo tiene derecho a manifestarse. Pero en última instancia creemos que las críticas, cuando son realizadas con buena intención, está bien. Lo que pretendemos es un debate conceptual y a la altura de lo que estamos discutiendo. No ingresar a determinadas áreas o bajar a determinados niveles que no le hacen bien a la política, no le hacen bien a la democracia, no le hacen bien al país, pero no vamos a seguir trabajando y no hay preocupación, al contrario, hay un compromiso".

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