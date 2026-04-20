Presidente de ARU augura una baja "grande" del petróleo cuando termine la guerra y pide al gobierno una rebaja mensual del gasoil

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) Rafael Ferber, pidió al gobierno que cuando baje el petróleo tras la guerra en Oriente Medio, (“porque va a bajar”), entonces que la rebaja del precio del gasoil en el mercado local sea mensual, y no se vuelva al ajuste cada dos meses.

Tras el inicio de la guerra contra Irán, que derivó en un bloqueo del estrecho de Ormuz y un salto en el precio internacional del petróleo (de 70 a más de 100 dólares el barril), el gobierno decidió pasar a un ajuste mensual de los combustibles en Uruguay, dejando de lado el ajuste cada dos meses que aplica desde el año pasado.

“Por favor, cuando pase esto (la guerra) que se mantenga mensual, ¿no? Porque el año pasado lo reclamamos, perdimos, bueno, está bien. Perdimos varias bajas porque cuando bajó, volvió a subir y acá y acá (en las subas) mantuvimos un precio y en este de acá abajo marchamos”, dijo Ferber este lunes en el programa Arriba Gente de Canal 10.

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“La baja va a ser tan vertiginosa cuando se termine el problema, que no sabemos qué tan lejos estamos, eso es verdad, pero en algún momento va a ser grande la baja, porque hay una cuestión clara de que es por la guerra, entonces va a bajar. Bueno, cuando baje no me lo hagas bimensual”, reclamó el productor rural.

En mayo sube otra vez el gasoil

Ferber entiende que en mayo va a volver a subir el precio del gasoil porque se mantiene alto el petróleo por la guerra, pero insistió en que después va a bajar.

“Entendemos que lo van a subir (en mayo). Lo que pasa en Uruguay es que cuando los costos los va a asumir Ancap es un drama, uhh Ancap va a perder. Ahora, cuando el costo lo bancamos entre todos, porque el gasoil sigue siendo el combustible del consumidor final, porque el combustible en la distribución es el gasoil, lo absorbemos entre la producción y el consumidor final, ahí es como que se diluye, bueno ta, subió”, dijo, y recordó que cuando el petróleo bajó el año pasado, no se trasladó por completo al precio del gasoil: “Cuando bajó me lo hiciste pagar”.

Y sobre la posibilidad de bajar el combustible, como buena medida para favorecer la producción rural, agregó: “Es un buen lugar donde ayudar porque va directo. Vos amortiguás la suba esperando que baje, en esta, bueno, va a ser una ayuda directa al sector. No subsidiás nada, porque todos sabemos que va a bajar y lo vas a recuperar después”.

Subsidio al boleto

Ferber aprovechó para reclamar una vez más que el subsidio al boleto “cambie de lugar” y no lo siga pagando el productor.

“Está carísimo el boleto, lo tenemos claro, le tendrán que buscar la vuelta, porque la flota (de ómnibus) es en un porcentaje enorme eléctrico y sigue habiendo un subsidio al gasoil, alguien lo explicará algún día, pero que lo corran de lugar, hay lugares, no sé, hay que pensarlo”, dijo Ferber.

Consultado sobre qué sector de la economía debería pasar a financiar el subsidio del boleto, el presidente de la ARU respondió: “Parece bastante evidente que están entrando muchos autos eléctricos, y es evidente que tienen otra carga impositiva que los autos que no son eléctricos. Eso parece evidente, pero después, me faltan datos”.

Ya está con las lluvias

El presidente de la ARU dijo que en el campo ya llovió lo suficiente, y aunque en el subsuelo aún falta agua, en algunas zonas productivas ahora hay demasiada agua a nivel del terreno, lo que complica un poco.